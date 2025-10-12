Denuncian uso de fuegos artificiales contra Carabineros y al exterior del Metro durante marcha del 12 de octubre en Santiago

La movilización por Alameda, desde Santa Lucía hacia Plaza Los Héroes, registró lanzamientos de fuegos artificiales contra funcionarios policiales y en una ventilación del Metro. Carabineros reportó intentos de ingresar a un local y pidió utilizar vías alternativas.

La marcha por la conmemoración del 12 de octubre avanza este domingo por la Alameda, entre Santa Lucía y Plaza Los Héroes, en la comuna de Santiago. Durante el trayecto, Carabineros informó una seguidilla de incidentes.

Según la institución, a las 12:40 encapuchados lanzaron fuegos artificiales contra personal policial en las inmediaciones de Alameda con Mac Iver. Minutos después, a las 12:43, se reportó un intento de ingreso a un local comercial en Alameda con San Antonio, hecho que motivó la intervención de Control de Orden Público (COP).

Más tarde, desconocidos arrojaron fuegos artificiales en una de las ventilaciones del Metro en Alameda con Arturo Prat, situación que expuso a transeúntes y usuarios del transporte, de acuerdo con los reportes policiales.

Carabineros señaló que los equipos de COP se mantienen desplegados debido a ataques a personal y daños en la propiedad pública y privada. La institución llamó a preferir vías alternativas y a circular con precaución en el sector.