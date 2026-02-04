País barrio meiggs

Nuevo conflicto en barrio Meiggs: Comerciantes intentan reinstalar toldos azules tras desalojo de Carabineros

Por Dagmar Gillibrand

04.02.2026 / 11:03

{alt}

Tras iniciar barricadas en el sector, uniformados y comerciantes han mantenido enfrentamientos que hasta el momento llevan 3 detenidos.

Comerciantes del barrio Meiggs provocaron incidentes aproximadamente a las 5:00 AM de este miércoles luego de que Carabineros frustrara el intento de volver a montar toldos azules en el área.

El conflicto inició luego de que la Municipalidad de Santiago comenzase ayer sus trabajos para instalar cierres perimetrales en el sector comercial de la capital.

Según confirmaron diversos medios, durante la madrugada los comerciantes desalojados se organizaron para trasladar sus toldos a dos cuadras de la zona intervenida, específicamente en el cruce de las calles Toesca y Conferencia, acción frustrada por el actuar policial.

Aún con la presencia de uniformados, estos últimos protestaron con barricadas en Gorbea con San Alfonso y en Conferencia con Gorbea y marcaron las veredas con nombres con el fin de reposicionarse una vez el personal se vaya.

Hasta el momento se han reportado 3 detenidos en la zona.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

País Futuro ministro descarta nuevo retiro previsional tras dichos de Jiles: “Esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas”
Ministro Álvaro Elizalde confirma que 18 chilenos llegaron deportados desde EE.UU.
Nuevo conflicto en barrio Meiggs: Comerciantes intentan reinstalar toldos azules tras desalojo de Carabineros
Sernac alerta por venta de lápices falsificados en Barrio Meiggs: “Pueden contener metales pesados y pinturas tóxicas”
"El ambientalismo extremo tampoco sirve": Rojo Edwards respalda dichos de José Antonio Kast sobre "ismos" en permisología
Esquiador chileno Henrik Von Appen sufre accidente y queda fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es demasiado grande”