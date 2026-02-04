Nuevo conflicto en barrio Meiggs: Comerciantes intentan reinstalar toldos azules tras desalojo de Carabineros

Tras iniciar barricadas en el sector, uniformados y comerciantes han mantenido enfrentamientos que hasta el momento llevan 3 detenidos.

Comerciantes del barrio Meiggs provocaron incidentes aproximadamente a las 5:00 AM de este miércoles luego de que Carabineros frustrara el intento de volver a montar toldos azules en el área.

El conflicto inició luego de que la Municipalidad de Santiago comenzase ayer sus trabajos para instalar cierres perimetrales en el sector comercial de la capital.

Según confirmaron diversos medios, durante la madrugada los comerciantes desalojados se organizaron para trasladar sus toldos a dos cuadras de la zona intervenida, específicamente en el cruce de las calles Toesca y Conferencia, acción frustrada por el actuar policial.

Aún con la presencia de uniformados, estos últimos protestaron con barricadas en Gorbea con San Alfonso y en Conferencia con Gorbea y marcaron las veredas con nombres con el fin de reposicionarse una vez el personal se vaya.

Hasta el momento se han reportado 3 detenidos en la zona.