Comienza el Mundial 2026: ¿A qué hora es el partido (y el show) inaugural del torneo?

Este jueves 11 de junio finalmente comenzará el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El encuentro se disputará en el histórico Estadio Azteca, en Ciudad de México, recinto que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

¿A qué hora comienza el show inaugural?

Para las 13:00 horas de Chile está programado el inicio de la ceremonia de inauguración. Esta estará conformado por un espectáculo por cada uno de los países organizadores: Canadá, Estados Unidos y México.

Se esperan presentaciones de artistas como Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

A esto se suma el canto del himno de México por parte de Alejandro Fernández, mientras que el himno de Sudáfrica será interpretado por Tyla.

¿A qué hora juegan México contra Sudáfrica?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

El compromiso marcará el inicio oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En televisión abierta, el duelo entre México y Sudáfrica será transmitido por Chilevisión.

En televisión de pago, el encuentro podrá verse a través de DSports.

Además, el partido estará disponible vía streaming en Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DGO y Amazon Prime Video.