Diputado Leiva acusa “cortinas de humo” del Gobierno en medio de la mega reforma: “El Registro Nacional de Vándalos”

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, acusó al Gobierno de instalar “cortinas de humo” en medio de la discusión por la Ley de Reconstrucción Nacional, también denominada por sus críticos como “mega reforma”.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el Ejecutivo ha impulsado temas paralelos, como el Registro Nacional de Vándalos y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, para cambiar el foco del debate público.

“La principal reforma estructural de este Gobierno, a mi juicio sobreideologizada, que no tiene fundamento, que compromete la sostenibilidad fiscal, es justamente la mega reforma tributaria. Y al lado van saliendo highlights o fuegos artificiales o harto humo o cortinas de humo”, afirmó.

“Cortina de humo”: Leiva apunta al Registro Nacional de Vándalos

El diputado socialista mencionó como ejemplo el Registro Nacional de Vándalos, una de las iniciativas anunciadas por el presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública.

“La principal cortina de humo, Registro Nacional de Vándalos”, sostuvo Leiva.

El parlamentario cuestionó que, pese a los anuncios realizados por el Ejecutivo, aún no se conozca un proyecto de ley que entregue un marco normativo concreto a la iniciativa.

“El primero de junio en la Cuenta Pública dio cuenta de ello. Luego en Cerro Castillo dijo que iba a presentar proyecto de ley. Todavía no se presenta un proyecto que le dé un marco normativo, jurídico, a este proyecto”, señaló.

Leiva afirmó que este tipo de anuncios se suman a otras controversias que, a su juicio, permiten desplazar el eje de la discusión pública desde la reforma económica impulsada por La Moneda.

“Entonces se elevan o se desarrollan muchas cortinas de humo”, insistió.

Acusación constitucional contra Grau

Durante la conversación, el parlamentario también abordó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, cuyo avance se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Leiva sostuvo que la presentación no cuenta con fundamentos suficientes para configurar un ilícito constitucional y que las críticas apuntan más bien a proyecciones fiscales.

“No existe. Por eso vuelve a existir una crítica política severa, por cierto, rigurosa, pero en caso alguno un ilícito constitucional que amerita una acusación de esta naturaleza”, afirmó.

El diputado dijo esperar que exista “sensatez” en la tramitación de la acusación y señaló que algunas voces de Chile Vamos han expresado reparos frente a su presentación.

“Esperamos que la sensatez de varios parlamentarios que entienden que no hay un hecho específico, que no hay una conducta típica”, sostuvo.

En esa línea, mencionó que el debate debe distinguir entre una crítica política legítima y la configuración de una responsabilidad constitucional.

“Hay que acreditar esos hechos. Entonces, nosotros lo que esperamos es que exista sensatez, que se evalúen debidamente cuáles son los aspectos respecto de los cuales se funda la acusación constitucional”, agregó.