Banco Mundial recorta proyección de crecimiento para Chile, pero ve apoyo en alto precio de los metales

El Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento para Chile en 2026, aunque destacó que el país podría verse parcialmente beneficiado por los altos precios de los metales.

De acuerdo con el informe Perspectivas económicas mundiales, publicado por el organismo, la economía chilena crecería 2,1% este año.

La cifra representa una revisión a la baja frente a la estimación previa de abril, cuando el Banco Mundial había proyectado una expansión de 2,4% para Chile.

Para los próximos años, el organismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) chileno crezca 2,5% en 2027 y 2,3% en 2028.

Chile podría beneficiarse por altos precios de los metales

En su resumen regional para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial sostuvo que economías como Chile y Perú podrían beneficiarse parcialmente de los elevados precios de los metales.

Según el organismo, este factor podría apoyar tanto los ingresos por exportaciones como los ingresos fiscales.

En el caso chileno, el dato es relevante por el peso del cobre en la economía nacional y en las cuentas externas del país.

El reporte también señaló que la inflación básica se ha mantenido cerca de las metas en Chile y Perú, pese al escenario de mayor presión energética a nivel internacional.

El Banco Mundial proyectó que América Latina y el Caribe crecerá 2,2% en 2026, antes de subir a 2,5% en 2027.

El organismo explicó que la desaceleración regional responde a una demanda interna todavía débil, menor dinamismo de la economía mundial y condiciones monetarias más estrictas.

También advirtió que el crecimiento previsto para este año estará asociado a un desempeño más moderado del consumo privado y de las exportaciones en comparación con 2025.

De todos modos, el informe apunta a una recuperación gradual hacia 2027 y 2028, apoyada por una flexibilización de la política monetaria y mejores condiciones globales.