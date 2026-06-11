Banco Central Europeo proyecta inflación de 3,0% para 2026 y sube tasas a 2,25%

El Banco Central Europeo (BCE) se ha comprometido a fijar su política monetaria de manera que asegure que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo. En línea con este compromiso, decidió subir los tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos.

Según el organismo, la guerra en Medio Oriente está generando presiones inflacionistas, y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro.

Inflación proyectada en 3,0% para 2026 y 2,0% para 2028

El escenario de referencia de las nuevas proyecciones de los expertos del Eurosistema prevé que la inflación general se sitúe, en promedio, en 3,0% en 2026, 2,3% en 2027 y 2,0% en 2028. La inflación, excluidos energía y alimentos, se ubicaría en un promedio de 2,5% en 2026 y 2027, y de 2,2% en 2028.

En comparación con el ejercicio de marzo, los expertos revisaron al alza las proyecciones de inflación para 2026 y 2027, debido a una senda más elevada de los precios de la energía, que se espera se transmita en cierta medida a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios.

Crecimiento revisado a la baja: 0,8% para 2026

El escenario de referencia prevé además que el crecimiento económico se sitúe, en promedio, en 0,8% en 2026, 1,2% en 2027 y 1,5% en 2028, lo que implica una revisión a la baja para 2026 y 2027 por un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza.

El BCE advirtió que las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico.

Las plenas implicaciones de la guerra dependerán de la intensidad y duración de la perturbación de los precios energéticos, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta.

Tasas suben a 2,25%, 2,40% y 2,65% desde el 17 de junio

El Consejo de Gobierno señaló que continúa en buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra, y que realizará un atento seguimiento de la situación con un enfoque dependiente de los datos, adoptando decisiones en cada reunión sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

Con la decisión de hoy, los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, las operaciones principales de financiación y la facilidad marginal de crédito aumentarán hasta el 2,25%, el 2,40% y el 2,65%, respectivamente, con efectos a partir del 17 de junio de 2026.