Incendios forestales: Más de 100 comunas estarán con Botón Rojo durante este fin de semana

Se pueden considerar con botón rojo "solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales".

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que más de 100 comunas en el país se mantendrán con Botón Rojo entre este viernes 21 y domingo 23 de noviembre.

La herramienta “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:

Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%

Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h

Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

El listado completo se puede revisar aquí.