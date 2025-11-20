País incendios forestales

Incendios forestales: Más de 100 comunas estarán con Botón Rojo durante este fin de semana

Por CNN Chile

20.11.2025 / 13:59

Se pueden considerar con botón rojo "solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales".

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que más de 100 comunas en el país se mantendrán con Botón Rojo entre este viernes 21 y domingo 23 de noviembre.

La herramienta “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:

  • Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
  • Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
  • Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

El listado completo se puede revisar aquí.

