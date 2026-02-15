Incendio forestal en Vichuquén deja tres viviendas afectadas, un brigadista herido y 200 hectáreas consumidas

En su último informe, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres además informó que se mantiene la alerta roja en la comuna.

En su último informe, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio cuenta de los estragos del violento incendio forestal que se combate en Vichuquén, y confirmó que se mantiene la alerta roja en la comuna.

El siniestro ha arrasado con más de 200 hectáreas de vegetación.

Además, en el marco de las labores de control, se reportó que un brigadista de Conaf resultó herido mientras trabajaba para sofocar el fuego.

El funcionario fue trasladado en helicóptero hasta Talca para recibir atención médica urgente, aunque aún no se ha detallado su estado de salud.

Viviendas afectadas e intenso trabajo en la zona

Los efectos del incendio han sido devastadores para la comunidad local, especialmente en el sector de Quebrada de Culenmapu. En ese sector, Senapred detalló que tres viviendas fueron gravemente afectadas.

Cabe recordar que las autoridades ordenaron la evacuación de la zona, activando el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Actualmente, trabajan en la zona 10 compañías de bomberos, 6 brigadas, un técnico de Conaf y varios equipos de apoyo, incluidos 2 skidder, 2 camiones cisterna y 1 camión aljibe.

Además, se han desplegado 7 unidades del Cuerpo de Bomberos de Talca para asistir en la extinción de las llamas.

Las condiciones han sido especialmente difíciles debido a la presencia de combustibles naturales como las plantaciones de pino y al fuerte viento que ha propiciado la propagación del fuego.