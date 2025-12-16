Incendio de San Pedro de Melipilla arrasa más de 1.870 hectáreas: Ordenan evacuación de 5 sectores y decretan alerta roja

En paralelo, el Presidente Gabriel Boric llamó a la población a extremar las medidas de prevención y a seguir las instrucciones de las autoridades ante eventuales alertas.

Un incendio forestal de gran magnitud continúa avanzando en la comuna de San Pedro de Melipilla, en el sector surponiente de la Región Metropolitana, luego de que la superficie afectada superara las 1.870 hectáreas de vegetación, de acuerdo con el último balance entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El siniestro, denominado Quilamuta, se inició el lunes y se ha propagado por diversos puntos del territorio comunal, lo que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a activar evacuaciones preventivas durante la tarde de este martes.

Además, el humo del siniestro se registró en diversas partes de Santiago.

Mediante el sistema de alerta SAE, se solicitó la evacuación de los sectores Lo Encañado, Las Canchillas, Las Pataguas, Quilamuta y Lingo Lingo.

Hasta ahora, las autoridades reportan cinco personas damnificadas y tres viviendas destruidas como consecuencia directa del avance de las llamas.

En este contexto, Senapred mantiene vigente la alerta roja comunal, decretada el lunes, medida que continuará mientras el incendio represente un riesgo para la población y el entorno.

En la zona se despliega uno de los operativos más amplios de la temporada.

Siniestro es combatido por 58 carros de Bomberos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que trabajan 58 carros de Bomberos, lo que equivale a cerca del 20% de la capacidad total regional y al 80% de los recursos especializados en incendios forestales disponibles en la región.

Durán explicó que las labores se concentran en dos áreas prioritarias, donde existe una mayor densidad de viviendas, y que el combate del incendio se mantendrá activo durante toda la jornada.

“Estamos trabajando con cuatro helicópteros, dos aviones y todas las capacidades desplegadas, con el propósito de contener el fuego, proteger la vida de las personas y, por supuesto, las viviendas”, señaló.

Presidente insta a la precaución

Desde el Gobierno, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la emergencia a través de sus redes sociales, señalando que “en estos momentos equipos de Conaf, brigadistas y aeronaves se encuentran trabajando en el incendio Quilamuta, además de los otros 14 incendios que están en combate a nivel nacional”.

“Reitero el llamado de siempre: a que nos cuidemos entre todos, a seguir las instrucciones si les llega una alerta SAE y recordar que prevenir un incendio siempre es más fácil que combatirlo”, afirmó.

El mandatario también recordó que ante cualquier indicio de fuego se debe llamar al 130 de Conaf, y denunciar conductas sospechosas al *4242.

En el lugar se mantiene un amplio despliegue para contener el avance del fuego. Participan voluntarios de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Curacaví, Ñuñoa, Puente Alto, La Granja, Villa Alhué, Conchalí, Paine, Talagante, Tiltil, Colina, Maipú, Santiago y Metropolitano Sur.