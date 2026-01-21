Incendios: Denuncias de disparos obligan a reforzar seguridad para Bomberos y Gobierno descarta evidencia de ataques en Concepción

La denuncia por presuntos disparos en Concepción llevó a Bomberos a retirarse por seguridad y reactivó el debate por el resguardo de equipos de emergencia. En un balance de Senapred, el Gobierno afirmó que no halló evidencia balística en el sitio y dejó los antecedentes en manos del Ministerio Público.

Funcionarios de bomberos reportaron nuevos episodios de violencia durante el combate de incendios forestales en la zona centro sur, en el marco del Estado de Catástrofe que sigue vigente en Ñuble y Biobío. En Concepción, el caso quedó bajo revisión tras una denuncia por supuestos disparos, aunque el Gobierno aseguró que no halló evidencia balística en el lugar ni indicios de impactos contra un puesto de comando.

¿Qué ataque se reportó?

Según lo publicado por distintos medios de comunicación, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, afirmó que se reportaron disparos en el sector Puente 3 mientras unidades de Bomberos trabajaban en el control de un incendio. El jefe comunal calificó el hecho como grave y pidió aplicar toque de queda en sectores rurales.

“Nos encontramos con esta situación, un disparo, a nuestros bomberos, a nuestras policías, en pleno estado de catástrofe constitucional. Eso no puede pasar”, dijo Muñoz. En la misma declaración, sostuvo que el episodio “amerita el toque de queda” y atribuyó los hechos a “gente delincuente, terroristas”, en el contexto de la emergencia.

Desde Bomberos, el tercer comandante en Concepción, Felipe Ríos, indicó a 24 Horas que los disparos no apuntaron directamente al personal y que corresponderían a tiros al aire. Esa situación motivó el retiro inmediato de los voluntarios por razones de seguridad.

Ríos añadió que no se reportaron lesionados. También señaló que la policía realizó resguardo del área, sin resultados informados sobre responsables.

Gobierno descartó evidencia del ataque

Horas más tarde, en un balance de Senapred, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que se realizaron patrullajes, que no se identificaron sujetos y que no existe evidencia balística en el sitio. Añadió que, tras revisar el puesto de comando de Bomberos, “no se aprecia” recepción de disparos. El asunto quedó en manos del Ministerio Público, mientras Bomberos y autoridades levantan antecedentes para precisar el episodio.

El caso se suma a lo ocurrido con Bomberos de Angol, donde la institución denunció amenazas, disparos y daños a un vehículo de apoyo, lo que llevó al retiro de unidades por falta de condiciones mínimas de seguridad.

Tras los reportes, el Gobierno planteó un resguardo mayor para equipos de emergencia en zonas definidas como de riesgo, con coordinación entre Bomberos, policías y jefaturas de zona. No se informó una fecha para resultados de las diligencias ni conclusiones sobre el origen de los hechos denunciados.