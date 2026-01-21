Gobierno descarta evidencia de disparos contra Bomberos y Senapred anuncia refuerzo de 145 brigadistas desde México

El ministro de Seguridad informó que no se halló evidencia balística tras una denuncia sobre disparos a un puesto de comando de Bomberos. Senapred confirmó mayor resguardo a equipos de emergencia y la llegada de brigadistas mexicanos a Concepción.

Durante el último balance de Senapred sobre los incendios forestales, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que no existe evidencia de disparos contra un puesto de comando de Bomberos, tras una denuncia recibida durante la madrugada.

La información quedó en manos del Ministerio Público, mientras las autoridades reportaron 25 incendios activos, 34 controlados y más de 40 mil hectáreas quemadas a nivel nacional.

Cordero sostuvo que se realizaron patrullajes en el sector y no se identificaron sujetos. Añadió que no se halló evidencia balística en el lugar y que, tras revisar el puesto de comando de Bomberos, “no se aprecia que se hubiesen recibido disparos o medios similares”.

El ministro precisó que todavía se levantan antecedentes con Bomberos para aclarar el hecho y recalcó que el caso quedó a disposición del Ministerio Público. “Lo que era más preocupante”, dijo, consistió en determinar si el comando había sido objeto de disparos, y en ese punto aseguró que no existe evidencia de que ocurriera “de ese modo”.

Lee también: “Presidente electo José Antonio Kast llegará a Penco este miércoles para coordinar reconstrucción por incendios“

Ante consultas sobre seguridad para voluntarios, Cordero señaló que el tema se trató en un COGRID y que existe una coordinación específica de Bomberos con Carabineros y con jefes de zona. Según explicó, en sectores con características ya descritas por las policías, Bomberos debe reportar traslados a la unidad policial respectiva y al jefe de la Defensa Nacional para asegurar cobertura.

Desde Senapred se agregó que los jefes de Estado de Emergencia han planteado que unidades de Bomberos con operación urbana, cuando asistan a sectores rurales, lo hagan acompañadas por policía o patrullas militares. La autoridad indicó un aumento del patrullaje militar en zonas afectadas, sujeto a lo que determine el COGRID regional y el jefe de la Defensa Nacional.

En el mismo balance, Cordero abordó el hallazgo de un medio con “evidencia acelerante” al costado de una ruta. Indicó que el detalle forma parte de una investigación, por lo que evitó profundizar, y afirmó que el hallazgo ocurrió en el contexto de trabajos de una empresa de telecomunicaciones que reparó elementos vinculados a fibra óptica.

Según relató, la evidencia fue rescatada, el sitio del suceso quedó resguardado bajo instrucciones del Ministerio Público y quedó a disposición del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para peritajes. La incidencia del hallazgo en el origen del incendio quedó sujeta a las pericias “que se están haciendo en la actualidad”, de acuerdo con su versión.

Senapred informó además que un avión de la Fuerza Aérea partirá a México para trasladar a 145 brigadistas, con arribo previsto para mañana a las 9:00 horas y destino directo a Concepción.

Además, las autoridades señalaron que existen ofertas de otros países, que se canalizarán según necesidad. En paralelo, las pericias por el hallazgo de acelerantes y la investigación por la denuncia de disparos seguirán bajo conducción del Ministerio Público, sin que se informen plazos.