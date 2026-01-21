Presidente electo José Antonio Kast llegará a Penco este miércoles para coordinar reconstrucción por incendios

El mandatario electo arribará cerca de las 18:00 a una de las zonas más golpeadas de Biobío y se reunirá para definir prioridades de reconstrucción. Lo acompañarán Iván Poduje y Martín Arrau, según el material.

El presidente electo, José Antonio Kast, viajará este miércoles a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, para realizar coordinaciones por el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que afectan a la zona centro sur. El arribo se espera en horas de la tarde.

La comuna figura como una de las más golpeadas por la emergencia y, según informaron las autoridades, concentra la mayor cantidad de víctimas fatales.

¿Qué hará en terreno y quiénes lo acompañan?

La visita se enmarca en las primeras coordinaciones orientadas a abordar la reconstrucción que deberá asumir el próximo gobierno en las áreas afectadas por el fuego. Kast llegará junto al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Cuándo: miércoles, con llegada cerca de las 18:00 horas.

miércoles, con llegada cerca de las 18:00 horas. Acompañantes: Iván Poduje (Vivienda) y Martín Arrau (Obras Públicas).

Iván Poduje (Vivienda) y Martín Arrau (Obras Públicas). Objetivo: coordinación inicial del proceso de reconstrucción.

El balance de Senapred reporta un saldo de 20 personas fallecidas y cerca de 40 mil hectáreas consumidas por las llamas. También indica que Kast sostuvo encuentros previos con autoridades locales para conocer la magnitud de los daños y las principales necesidades en los territorios afectados.

Dentro de Penco, una de las localidades más afectadas es Lirquén, donde se estima que cerca del 90% del sector resultó dañado. El texto también señala que el alcalde ha realizado llamados insistentes de ayuda ante la emergencia.

Reuniones con Boric y alcance de la emergencia

En paralelo, el presidente electo ha mantenido reuniones con el Presidente Gabriel Boric para coordinar acciones tanto para el combate de los incendios como para las futuras tareas de reconstrucción, según el material. La emergencia también se extendió a Ñuble y La Araucanía, con declaración de alerta roja y designación de ministras enlace por parte de La Moneda para cada región afectada.