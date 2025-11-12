Incendio forestal en Pudahuel: Bombero y brigadista de Conaf sufrió paro cardiorrespiratorio

El siniestro ya ha afectado al menos 16 hectáreas. Durante las labores de Bomberos y personal de Conaf, un voluntario habría sufrido la caída de un árbol, teniendo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Un incendio forestal de gran envergadura se mantiene activo en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, habiendo consumido al menos 16 hectáreas.

El siniestro tuvo origen en el sector El Noviciado con Ruta 78, específicamente en Las Lilas y Santa Lucía, teniendo que acudir a la emergencia diversos equipos de Bomberos y de Conaf.

Durante el trabajo de contención de las llamas un grave accidente afectó al personal: un árbol habría caído sobre un voluntario de Bomberos y también brigadista de Conaf, sufriendo un paro cardiorrespiratorio traumático.

Tras el hecho el voluntario fue trasladado a un centro asistencial.

En total son cerca de 20 unidades y más de 100 voluntarios los que se encuentran trabajando en el lugar.

De momento no se han reportado daños a viviendas aledañas, considerando la cercanía del epicentro del siniestro a casas.