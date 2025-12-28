Incendio en bodegas a un costado del Mall Plaza Norte en Huechuraba

El siniestro se concentra en la intersección de avenida Los Libertadores con avenida Américo Vespucio, según información preliminar.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio en una de las bodegas ubicadas a un costado del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba.

El siniestro se desarrolla en la intersección de avenida Los Libertadores con avenida Américo Vespucio, donde Bomberos se encuentra en el lugar combatiendo las llamas.

La emergencia fue declarada como tercera alarma de incendio estructural.

Actualmente, se solicitó la evacuación del centro comercial.

ATENCIÓN (19:14) restricción de tránsito en Av. Los Libertadores con Américo Vespucio (sector Mall Plaza Norte), debido a incendio que afecta a bodegas. Equipos de emergencia en el lugar. Además cerrada pista de salida desde autopista hacia vía local en este punto. Opte por… pic.twitter.com/RCSIocpvso — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) December 28, 2025

!!AHORA!! Bomberos #Conchali declara 3ra alarma de incendio por fuego en bodegas con peligro de propagación en Av Américo vespucio y Los Libertadores comuna de #Huechuraba se solicita apoyo a C.B Vecinos @reddeemergencia @Bomba_Decima @BomberosdeChile @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/LHJ9lJqZgV — Bayron López (@bayron_lopez01) December 28, 2025

Bomberos Conchalí-Huechuraba trabajando en tercera ALARMA de INCENDIO por fuego en bodega, Av Los Libertadores y Américo Vespucio https://t.co/ans1NjfFbV pic.twitter.com/3WpEaEoZKy — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 28, 2025