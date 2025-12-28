Incendio en bodegas a un costado del Mall Plaza Norte en Huechuraba
Por CNN Chile
28.12.2025 / 19:13
{"multiple":false,"video":{"key":"bV9Z1g","duration":"00:00:19","type":"video","download":""}}
El siniestro se concentra en la intersección de avenida Los Libertadores con avenida Américo Vespucio, según información preliminar.
Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio en una de las bodegas ubicadas a un costado del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba.
El siniestro se desarrolla en la intersección de avenida Los Libertadores con avenida Américo Vespucio, donde Bomberos se encuentra en el lugar combatiendo las llamas.
La emergencia fue declarada como tercera alarma de incendio estructural.
Actualmente, se solicitó la evacuación del centro comercial.