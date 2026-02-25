Incendio en edificio de Estación Central afecta departamento en piso 14 y obliga a evacuar a residentes

Bomberos reportó que el fuego consumió por completo el departamento donde se originó la emergencia y no se informaron lesionados ni fallecidos.

Un incendio estructural se registró durante la madrugada de este miércoles en un edificio de Estación Central, lo que obligó a evacuar a todos los residentes del inmueble, ubicado en el sector de Titán con pasaje Transit.

Según los antecedentes disponibles, las llamas se concentraron en un departamento del piso 14, el que resultó totalmente consumido por el fuego.

Bomberos enfrentó dificultades para controlar la emergencia debido al acceso al nivel afectado, que requirió el uso de escaleras para llegar al sector del siniestro.

Hasta ahora, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

Desde la emergencia, se destacó el rol de la red húmeda del edificio para contener la propagación, mientras la evacuación se desarrolló de forma organizada y permitió el ingreso expedito de los carros de Bomberos.

Bomberos realiza peritajes para determinar el origen y las causas que dieron inicio al incendio.