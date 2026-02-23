Estación Central celebra su aniversario con festival gratuito: Revisa horario, fecha y parrilla
Por CNN Chile
23.02.2026 / 17:07
La comuna de Estación Central, para celebrar su 41° aniversario, realizará un festival gratuito con foco familiar y libre de alcohol. La actividad contará con food trucks y una zona kids.
¿Es posible tener en un mismo escenario a Santa Feria y a José Alfredo “Pollo” Fuentes, destacado cantante que fue parte del exitoso movimiento musical de la Nueva Ola en Chile? La respuesta es sí, y de manera gratuita.
La Municipalidad de Estación Central, en el marco de su 41° aniversario, realizará un festival este sábado 28 de febrero, que combinará música para todas las generaciones y humor, en una jornada pensada para toda la familia.
El evento se realizará en el Parque Bernardo Leighton a partir de las 16:00 horas y contará con entrada liberada, en un ambiente familiar y libre de alcohol.
Parrilla de artistas