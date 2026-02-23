Cultura panoramas

Estación Central celebra su aniversario con festival gratuito: Revisa horario, fecha y parrilla

Por CNN Chile

23.02.2026 / 17:07

{alt}

La comuna de Estación Central, para celebrar su 41° aniversario, realizará un festival gratuito con foco familiar y libre de alcohol. La actividad contará con food trucks y una zona kids.

¿Es posible tener en un mismo escenario a Santa Feria y a José Alfredo “Pollo” Fuentes, destacado cantante que fue parte del exitoso movimiento musical de la Nueva Ola en Chile? La respuesta es sí, y de manera gratuita.

La Municipalidad de Estación Central, en el marco de su 41° aniversario, realizará un festival este sábado 28 de febrero, que combinará música para todas las generaciones y humor, en una jornada pensada para toda la familia.

El evento se realizará en el Parque Bernardo Leighton a partir de las 16:00 horas y contará con entrada liberada, en un ambiente familiar y libre de alcohol.

Parrilla de artistas

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Mundo "Nunca me había encontrado con algo así": El relato de una turista tras ola de violencia en México
Fiscalía de México confirma la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Sernac advierte riesgo de incendio en más de 100 cargadores portátiles de la marca Forza
Estación Central celebra su aniversario con festival gratuito: Revisa horario, fecha y parrilla
¿Cómo llegan los equipos de Fórmula 1 a la temporada 2026? Análisis de las 11 escuderías que buscarán la corona
Festival de Bandas Tributo en Providencia: De Michael Jackson a Madonna para cerrar febrero