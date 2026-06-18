“Me criaron honesto…”: La historia del carpintero que recibió $90 millones por error en BancoEstado y los devolvió de inmediato

Lo que debía ser un trámite para recuperar una boleta de garantía terminó convirtiéndose en una sorpresa para el carpintero Rodrigo Valencia.

El trabajador acudió a una sucursal de BancoEstado para retirar $9 millones correspondientes a fondos que había mantenido inmovilizados tras adjudicarse un proyecto para fabricar muebles en el Parque Metropolitano.

Luego de completar la documentación y esperar cerca de 20 minutos, revisó su cuenta bancaria para confirmar el depósito, pero se encontró con una cifra muy distinta a la esperada: en lugar de $9 millones, aparecían $99 millones.

“Voy a verificar y veo que tengo $99 millones, en vez de 49 millones. Dije: ‘soy rico’, pero fue un segundo nomás”, relató al medio The Clinic.

Inmediatamente al percatarse del error, decidió informar a la funcionaria que lo estaba atendiendo. “Le mostré el teléfono y ella también se había dado cuenta. Después llamó a un compañero y ellos arreglaron el tema internamente”, explicó.

La entidad corrigió la operación minutos después y retiró los $90 millones que habían sido depositados por equivocación. Valencia aseguró que no tuvo que realizar ninguna gestión para devolver el dinero. “No, automático. Ellos hicieron la transferencia”, señaló.

Sobre si en algún momento pensó en quedarse con los fondos, fue categórico: “No, para nada. Fue una cuestión instantánea. Vi el monto y dije: ‘esto no es mío’”. En la misma línea, agregó: “Perfectamente me podría haber ido, pero nunca se me pasó por la cabeza”.

El carpintero atribuyó su reacción a los valores con los que fue criado y a las posibles consecuencias del error para la cajera. “Por lo que me criaron. Siempre honesto. No ando pensando en cagarme a la gente, ¿cachai? Pero en este caso era la cajera la que cometió el error. Y también pensé en el momento que podían echar a la cajera. Y detrás de esa cajera hay una familia, ¿cachai? Entonces fue una cuestión innata”.

Tras solucionar el inconveniente, Valencia afirmó que desde BancoEstado reconocieron lo sucedido y le agradecieron por su actuar. “Me dijeron que había metido un nueve de más. Me dieron las gracias”, cerró.