PDI recupera campana colonial de origen peruano con hasta 375 años de antigüedad

En un operativo, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de Concepción, en conjunto con su par metropolitana, la BRIDESMA, lograron la recuperación de una campana de alto valor histórico y patrimonial, cuya antigüedad se estima entre 320 y 375 años.

Además de la incautación de la campana patrimonial, se decomisaron otras especies de interés cultural e histórico. Entre ellas figuran fósiles, amonites, dientes de megalodón, objetos líticos elaborados por grupos humanos prehistóricos y un ancla con una antigüedad superior a 50 años.

El procedimiento culminó con la detención de una persona por infracción a la Ley de Monumentos Nacionales.

Los antecedentes del caso

La investigación se inició tras una denuncia de oficio realizada por la propia unidad especializada, luego de detectar la oferta de venta de una campana atribuida al período del Virreinato del Perú.

La pieza, de fabricación artesanal y carácter religioso, presentaba inscripciones en castellano antiguo y características asociadas a campanas jesuitas coloniales.

En el marco del proceso investigativo, los detectives establecieron la identidad del vendedor y, mediante coordinaciones efectuadas a través de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional de la PDI, gestionaron el análisis de la especie por parte del Ministerio de Cultura de Perú. Tras la revisión de antecedentes y registros patrimoniales, especialistas de ese país determinaron preliminarmente que la campana corresponde a un bien cultural de origen peruano.

En ese contexto, la Fiscalía Local de Concepción instruyó una serie de diligencias investigativas que fueron desarrolladas por la BIDEMA Concepción en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio Ambiente Metropolitana (BRIDESMA).