Tim Cook advierte que los precios de los productos Apple subirán por el alza en el costo de los chips de memoria

El aumento sostenido en el costo de los chips de memoria, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, podría traducirse en un alza de precios en los productos de Apple, advirtió su CEO, Tim Cook.

“Lamentablemente, los aumentos de precios son inevitables”, afirmó Cook, quien sostuvo que la compañía ha intentado mitigar los incrementos que le están traspasando sus proveedores y proteger a sus clientes de esas alzas, pero que la situación se ha vuelto insostenible, según consignó The Wall Street Journal.

DRAM y NAND: la demanda de IA presiona el costo de los chips de memoria

El alza está vinculada al incremento de la demanda global de chips de memoria, particularmente DRAM y NAND, utilizados tanto en dispositivos electrónicos como en los centros de datos que soportan los sistemas de IA generativa.

Según el medio consignado, esta presión de costos ha golpeado a otros actores del sector tecnológico, en un contexto donde la competencia por componentes clave se ha intensificado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.

Cook no entregó detalles sobre el momento ni la magnitud de las futuras alzas, ni sobre qué productos específicos serían afectados.

iPhone 18 plegable podría subir hasta US$ 270

El próximo gran lanzamiento de la compañía sería en septiembre, cuando se espera que presente la línea iPhone 18, que incluiría un nuevo modelo plegable.

Según estimaciones citadas por el medio, el próximo iPhone Pro podría subir alrededor de US$ 270, aunque la empresa no ha confirmado cifras ni modelos.

El medio agregó que los aumentos de precios, especialmente en Mac y iPad, podrían llegar incluso antes del lanzamiento de septiembre, recordando que Apple ya subió el precio base de la Mac Mini el mes pasado, en medio de dos eventos de lanzamiento de la compañía.