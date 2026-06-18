SpaceX tuvo la segunda mejor primera semana en bolsa entre las grandes tecnológicas, solo detrás de NVIDIA

La acción de SpaceX cerró este jueves en US$ 185, con una caída de 3,56%, en momentos en que el mercado sigue de cerca el desempeño de la compañía tras su debut en bolsa.

Pese al retroceso de la jornada, la firma de Elon Musk acumula un alza de 37% desde su precio de oferta, considerando sus primeros cinco días de cotización, un retorno que solo quedó por detrás del registrado por NVIDIA, que avanzó 66,1% en sus primeras cinco sesiones, y que superó los debuts de Microsoft, Google y Apple en sus respectivos ingresos al mercado bursátil.

SpaceX llegó al mercado con una valorización de megacap y logró instalarse entre las cinco compañías más valiosas del mundo en sus primeras sesiones de cotización, tras superar a Amazon.

Amazon, Tesla y Meta debutaron en negativo antes de crear valor

En contraste, Amazon, Tesla y Meta registraron retornos negativos en su propia primera semana de cotización, antes de convertirse, con el tiempo, en grandes historias de creación de valor en el mercado bursátil.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, calificó la primera semana de SpaceX en bolsa como “excepcional“, tanto por el retorno como por la escala desde la que partió la compañía.

“En términos de mercado, eso muestra una absorción muy fuerte de la oferta y una disposición poco común a pagar desde el inicio una prima por infraestructura espacial, conectividad satelital, defensa, datos e inteligencia artificial“, afirmó.

“El desempeño inicial de SpaceX no debe leerse como garantía de liderazgo permanente, sino como una señal de un apetito extraordinario por una compañía que el mercado está tratando desde el primer día como parte del grupo de la élite tecnológica global“, añadió.

En esa línea, explicó que desde ahora, la exigencia es mucho mayor y, para sostener una posición entre las cinco más valiosas, la compañía tendrá que demostrar que su ventaja tecnológica puede traducirse en flujo de caja, márgenes y retorno sobre capital, porque “el mercado ya no la está valorando como promesa emergente, sino como líder global“.