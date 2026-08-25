Incendio destruyó compañía de bomberos en la comuna de Los Lagos: También afectó viviendas cercanas

Un voraz incendio afectó a una compañía de Bomberos en la comuna de Los Lagos (Región de Los Ríos).

La emergencia se registró a eso de las 3:30 horas, resultando consumidas en su totalidad las dependencias del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos “Pedro de Valdivia”, la cual fue fundada en 1959.

El siniestro también afectó las unidades GR3 y G3, que se encontraban en el recinto, además de viviendas y comercios cercanos.

Miguel Segovia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, lamentó la situación y expresó que “nos tocó esta vez perder un cuartel, pero estamos con la moral alta, trabajando en un fuego que está circunscrito, con cinco viviendas comprometidas”.

Además, detalló que entre las pérdidas hay un vehículo menor, una camioneta, un bote y toda la implementación de equipos de protección personal de los voluntarios.

En cuanto al fuego, señaló que está circunscrito y que se está trabajando en “controlar rápidamente los puntos calientes que están en las casas con peligro de propagación”.

“Se mantiene todavía un arduo trabajo que realizar y es por eso que solicitamos comprensión” a la comunidad, agregó.

Hasta ahora no se tiene información sobre personas fallecidas tras la emergencia.

Las circunstancias que originaron el incendio están en investigación.