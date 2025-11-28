País incendio

Incendio de gran magnitud afecta a cités y locales comerciales en Santiago: Bomberos declara tercera alarma

Por CNN Chile

28.11.2025 / 13:27

El siniestro se desató en la intersección de San Pablo con General Baquedano, donde el fuego avanzó por estructuras antiguas usadas como cités irregulares. Bomberos enfrenta problemas de abastecimiento de agua y solicitó apoyo a otras comunas.

Un incendio de gran magnitud se desarrolla la tarde de este viernes en la comuna de Santiago, afectando a tres cités y al menos cuatro locales comerciales ubicados en la esquina de San Pablo con General Baquedano.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró la tercera alarma de incendio debido a la intensidad del siniestro, que se encuentra en etapa de libre combustión y genera una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado al interior de viviendas antiguas utilizadas como cités irregulares, estructura que favoreció la rápida propagación hacia los locales comerciales instalados en el sector.

Testigos mencionaron la presencia de “lenguas de fuego” de hasta cuatro metros de altura.

