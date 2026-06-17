Tom Holland elige a Owen Cooper, estrella de “Adolescence”, como su sucesor ideal para Spider-Man

Tom Holland nombró al joven actor Owen Cooper, ganador de un Emmy por “Adolescence”, como el candidato ideal para heredar el papel de Spider-Man. “Owen Cooper sería increíble. Obviamente es superdotado y es el tema de conversación de la ciudad ahora mismo”, declaró a la revista Esquire, según reportó NME, en una entrevista previa al estreno de su cuarta entrega en solitario como Peter Parker.

Cooper, de 16 años, debutó con su papel del adolescente conflictivo Jamie Miller en la exitosa serie de Netflix “Adolescence”, interpretación que le valió un Emmy. Desde entonces apareció en “Cumbres Borrascosas” como una versión joven del personaje de Jacob Elordi y en la serie “Film Club”. Su próximo proyecto será el drama histórico “Cry To Heaven”, dirigido por Tom Ford, previsto para 2027.

Holland reflexiona sobre su continuidad en el rol

Holland, quien ostenta el mayor tiempo interpretando a Spider-Man tanto en años como en número de apariciones, reconoció que tras la entrega anterior había finalizado el contrato firmado a los 18 años y que estuvo indeciso sobre continuar con una cuarta película. También calificó como “realmente estúpida” una declaración suya de 2021 en la que afirmó que no debería interpretar al personaje después de los 30 años, edad que tiene actualmente.

Además de “Brand New Day”, Holland aparecerá en “La Odisea” de Christopher Nolan, una de las producciones más esperadas del año.