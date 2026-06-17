Reserva Federal mantiene la tasa de interés en 3,5%-3,75% en la primera decisión de Kevin Warsh como presidente

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles que mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia, en el rango de 3,5% a 3,75%.

Esto marca la cuarta reunión consecutiva en la que la entidad opta por no mover su política monetaria mientras continúa monitoreando el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán sobre el alza de precios.

Primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh

La decisión fue adoptada por unanimidad, con una votación de 12 a 0, y correspondió a la primera reunión de política monetaria liderada por Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump como nuevo presidente de la Fed, luego de asumir el cargo el mes pasado en sucesión de Jerome Powell.

La FED reafirmó su política de mantener reservas amplias en el sistema bancario y describió que la actividad se expande a un ritmo sólido a pesar de la incertidumbre derivada en parte del conflicto en Medio Oriente, la productividad y la inversión de capital se mantienen fuertes, la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha variado poco.

Inflación se mantiene elevada por shocks de oferta en energía

Respecto a la inflación, señalaron que se mantiene elevada en relación con la meta de 2% del Comité, en parte por shocks de oferta que han impulsado alzas de precios en ciertos sectores, incluida la energía.

Además, la Reserva Federal publicó las decisiones operativas para implementar su postura. La Junta de Gobernadores votó por unanimidad mantener la tasa de interés pagada sobre los saldos de reserva en 3,65%, vigente desde el 18 de junio.

Asimismo, instruyó a la Mesa de Operaciones de Mercado Abierto del Banco de la Reserva Federal de Nueva York a realizar las operaciones necesarias para mantener la tasa de fondos federales dentro del rango fijado, conducir operaciones de recompra a una tasa de 3,75% y operaciones de recompra inversa a una tasa de oferta de 3,5%, con un límite de US$ 160.000 millones diarios por contraparte.