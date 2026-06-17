Hotel en Torres del Paine es elegido el segundo mejor del mundo en ranking de Tripadvisor 2026

Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro en el Parque Nacional Torres del Paine, escaló desde el puesto 19 hasta la segunda posición mundial en el ranking Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor, categoría All Inclusive. El hotel se posiciona además como el mejor de América del Sur, superando a propiedades del Caribe, Maldivas, Europa y África, y es el único representante chileno en el listado global.

Solo el 1% de los hoteles del mundo alcanza esta distinción, que se otorga exclusivamente a partir de reseñas auténticas de viajeros, sin postulación ni intervención comercial.

El hotel ofrece yurtas de lujo distribuidas en más de 34.000 hectáreas de bosque nativo, con vistas al macizo de Torres del Paine. Entre los aspectos más valorados por los huéspedes figuran el servicio del equipo, la coctelería con ingredientes locales y una carta gastronómica centrada en productores regionales, que eliminó el salmón de su menú por razones de conservación.

Reconocimiento laboral y sostenibilidad

En paralelo, Patagonia Camp obtuvo en 2026 la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en la primera empresa de Magallanes y el primer hotel independiente de Chile en lograrlo. El recinto emplea a cerca de 150 personas de forma directa y realiza el 60% de sus compras a nivel local o regional. El hotel también avanza hacia la neutralidad de carbono en 2026, con dos plantas de tratamiento biológico de aguas y reducción de plásticos de un solo uso a menos del 5% de su operación.