“Tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas”: Sigue el duro round entre Matthei y Romero

Un duro round tuvieron la excandidata presidencial de Chile Vamos y exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y el diputado Agustín Romero (Partido Republicano).
Todo comenzó cuando el legislador se burló de la militante UDI por el apoyo que brindó a Macarena Lobos para la secretaría del Senado. A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Romero le enrostró a la exalcaldesa su quinto lugar en la última elección presidencial.
La respuesta de Matthei no se hizo esperar y lo emplazó por la demanda que había presentado la Municipalidad de Santiago en su contra exigiéndole la devolución de $11 millones en horas extras.
“Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”, dijo Matthei.
A lo que Romero contestó: “Estimada Evelyn … Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos”.
Estimada Evelyn … Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos 😁🖐.
— Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) June 17, 2026
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