“Tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas”: Sigue el duro round entre Matthei y Romero

Un duro round tuvieron la excandidata presidencial de Chile Vamos y exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y el diputado Agustín Romero (Partido Republicano).

Todo comenzó cuando el legislador se burló de la militante UDI por el apoyo que brindó a Macarena Lobos para la secretaría del Senado. A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Romero le enrostró a la exalcaldesa su quinto lugar en la última elección presidencial.

La respuesta de Matthei no se hizo esperar y lo emplazó por la demanda que había presentado la Municipalidad de Santiago en su contra exigiéndole la devolución de $11 millones en horas extras.

“Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”, dijo Matthei.

A lo que Romero contestó: “Estimada Evelyn … Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos”.