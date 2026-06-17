“Hablamos cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”: El duro emplazamiento de Matthei al diputado Romero (Rep)

La excandidata presidencial de Chile Vamos y exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), emplazó al diputado Agustín Romero (Partido Republicano) por la demanda que había presentado la Municipalidad de Santiago en su contra exigiéndole la devolución de $11 millones en horas extras.
A través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Romero le enrostró a la exalcaldesa su quinto lugar en la última elección presidencial.
Quinto lugar… https://t.co/k7Ez6DOlsR
— Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) June 17, 2026
Por su parte, Matthei le replicó su situación con las horas extras de la comuna capitalina.
Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas.
Saludos 😘 https://t.co/br1gwOSMt4
— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 17, 2026
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