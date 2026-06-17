Pidió ser convocado por Facebook: Quién es Yoane Wissa, el jugador que marcó el primer gol mundialista de RD Congo

Yoane Wissa hizo historia este miércoles en el Mundial 2026 al marcar el primer gol de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.

El delantero anotó de cabeza el empate parcial ante Portugal, en Houston, por la primera fecha del Grupo K, en el regreso de la selección congolesa al torneo después de 52 años.

En su única participación anterior, en 1974, el país compitió bajo el nombre de Zaire, perdió sus tres partidos y no logró convertir goles.

Pidió una oportunidad por Facebook

De acuerdo con lo informado por O Globo, la historia de Wissa con la selección congoleña comenzó de una manera poco habitual.

Cuando tenía 16 años y formaba parte de las divisiones menores del Châteauroux, en Francia, escribió una especie de carta de presentación y la envió por Facebook a la federación del país de su familia, con la esperanza de recibir una oportunidad.

Trece años después, el delantero no solo llegó a disputar una Copa del Mundo, sino que se convirtió en el autor del primer gol mundialista de la historia congolesa.

De arquero a delantero de Premier League

Wissa nació en Francia y es hijo de padres congoleses. Su camino en el fútbol no comenzó como atacante: empezó jugando como arquero a los siete años, luego pasó por el mediocampo y más tarde fue ubicado en posiciones ofensivas.

También practicó rugby antes de concentrarse definitivamente en el fútbol alrededor de los 15 años.

Formado en el Châteauroux, inició allí su carrera profesional y luego pasó por Angers, Laval y Ajaccio, antes de consolidarse en el Lorient.

En la temporada 2019/20 fue campeón de la segunda división francesa y, en 2021, dio el salto al fútbol inglés con su llegada al Brentford.

Su salto al Newcastle

En la Premier League, Wissa se transformó en una de las principales armas ofensivas del Brentford, gracias a su velocidad, potencia y capacidad para jugar tanto por las bandas como en posiciones más centrales.

En su última temporada con el club marcó 19 goles en la Premier League y formó una destacada dupla ofensiva con Bryan Mbeumo.

Además, se convirtió en el primer jugador de República Democrática del Congo en superar la marca de diez goles en una misma edición de la liga inglesa.

Ese rendimiento llevó al Newcastle a ficharlo en septiembre de 2025, aunque su primera temporada se vio afectada por una lesión de rodilla sufrida mientras defendía a su selección.

Figura de la selección congoleña

Wissa debutó por la selección de República Democrática del Congo en 2020 y ganó protagonismo durante la Copa Africana de Naciones de 2023, disputada a comienzos de 2024.

En ese torneo marcó dos goles, ayudó a su equipo a llegar a semifinales y fue incluido en la selección ideal de la competencia.

Fuera de la cancha, es descrito como un jugador cercano a los hinchas. En el Congo recibió el apodo de Kovo, que significa “el Careca”.

“La verdad es que no soy el tipo más talentoso. Lo que me hace avanzar es que adoro trabajar duro. Y creo que no me está yendo tan mal”, afirmó alguna vez sobre su carrera.