Quiroz logra aprobación en general del proyecto de Reconstrucción Nacional en comisión de Hacienda del Senado

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este miércoles, en general, el proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno.

La iniciativa fue visada por tres votos a favor y dos en contra, por lo que ahora deberá continuar su tramitación en la Sala del Senado, donde será votada en general como parte de su segundo trámite constitucional.

Tres senadores oficialistas a favor, dos del PS en contra

A favor de la idea de legislar votaron los senadores oficialistas Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (Rep), mientras que en contra se manifestaron las senadoras del PS Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.

La votación se dio en un debate marcado por la tensión entre el oficialismo, que cuenta con mayoría en la instancia, y una oposición que cuestionó la real disposición del Gobierno para incorporar sus propuestas al proyecto.

Quiroz se abre a propuestas de la oposición sin ceder en los ejes centrales

Antes de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su disposición a recibir propuestas concretas de la oposición para mejorar el proyecto, señalando que las analizaría con seriedad de cara a la discusión en la Sala.

El jefe de la cartera fiscal buscó con ello lograr un respaldo lo más amplio posible para la iniciativa, aunque remarcó que cualquier ajuste debería conservar los ejes centrales de la reforma, entre ellos la competitividad y certeza tributaria, la reconstrucción propiamente dicha y la facilitación regulatoria en materia de permisos.

Con esta aprobación, el proyecto de Reconstrucción supera su primer trámite en el Senado y queda en condiciones de ser votado en general por la Sala en los próximos días, antes de regresar a la comisión de Hacienda para su discusión en particular.