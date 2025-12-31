Incendio afecta casona tipo cité en Santiago Centro y moviliza a seis compañías de Bomberos

La emergencia se registró en la intersección de García Reyes con Compañía de Jesús y obligó a una evacuación preventiva en el sector.

Un incendio se registró durante la mañana de este miércoles en pleno Santiago Centro, afectando a una casona ubicada en la intersección de las calles García Reyes con Compañía de Jesús.

De acuerdo con información preliminar, el fuego compromete a un inmueble tipo cité, lo que motivó la evacuación preventiva de personas que se encontraban en el sector.

Evacuación y verificación del inmueble

Las autoridades no descartan que la casona afectada se encuentre en condición de abandono, antecedente que está siendo verificado en el lugar mientras avanzan las labores de emergencia.

La evacuación se realizó de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

En la emergencia trabaja personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con la participación de seis compañías, que realizan labores de control y contención de las llamas.

Hasta el momento no se han informado personas heridas producto del incendio. Las diligencias continúan para establecer el origen del fuego y evaluar los daños provocados por la emergencia.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sector mientras Bomberos finaliza las labores de control.