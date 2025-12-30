Operación Apocalipsis: Decretan prisión preventiva para todos los imputados

El 12° Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de todos los imputados presentes en la audiencia.

Durante la noche de este martes, el juez Francisco Ramos realizó la lectura de la resolución en el marco de la audiencia de formalización, instancia en la que decretó la prisión preventiva para todos los imputados presentes.

En total, el caso considera 70 imputados. De ese universo, ocho personas ya tenían resueltas sus medidas cautelares con anterioridad: seis civiles, identificados como “manilleros”, quedaron con arresto domiciliario total, mientras que dos exfuncionarios fueron sometidos a la máxima medida cautelar, luego de que sus defensas no se opusieran a la solicitud del Ministerio Público.

En ese contexto, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó los argumentos presentados por las defensas y, durante la audiencia, ordenó la prisión preventiva para 62 imputados. Entre ellos se encuentran 45 exgendarmes, involucrados en una red de corrupción al interior del penal Santiago 1, además de 17 civiles.

El modus operandi

En el Centro de Detención Preventiva Santiago, el juez Ramos describió diversos fenómenos, entre los que destacan los denominados “manilleros”, quienes, una vez coludidos con gendarmes, permitían el ingreso de elementos prohibidos a cambio de coimas.

En la zona de encomiendas operaban células denominadas “las chilenas”, “las colombianas” y otras. Allí existía un acuerdo previo con pagos a funcionarios para permitir el ingreso de licores, alimentos, armas y vestuario, además del acceso de personas no enroladas.

También se mencionó la existencia de “las gatitas”, personas principalmente de género femenino que prestaban servicios sexuales, coordinados por los denominados “manilleros”.

Otra área relevante, conocida en la jerga penitenciaria como “sector aduanas: delivery y ferias”, funcionaba de manera coludida para eludir los controles mediante transferencias bancarias realizadas por internos.

Asimismo, en la “guardia interna”, lugar que mantenía contacto permanente con los reclusos durante procedimientos de allanamiento e incautación, algunos funcionarios posteriormente solicitaban recompensas o rescates.

Finalmente, en “el avión”, funcionarios de una unidad de Gendarmería habrían permitido, a cambio de beneficios económicos, el traslado de reos junto con objetos ilícitos.