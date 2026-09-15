Incendio afectó campamento en Maipú: Se reportaron viviendas destruidas

Un incendio afectó el campamento “El Esfuerzo”, ubicado a un costado de la Ruta 78 en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).

Según se dio a conocer, la emergencia comenzó durante la madrugada de este martes.

Se declaró tercera alarma de incendio.

Al menos dos viviendas quedaron destruidas.

Bomberos informó que la emergencia se encuentra controlada en cuanto a la expansión hacia otras zonas. Se continúa trabajando en el lugar para remover escombros y evitar una reactivación.

Hasta el momento no se ha entregado información sobre personas afectadas.