Incendio afectó campamento en Maipú: Se reportaron viviendas destruidas

Un incendio afectó el campamento “El Esfuerzo”, ubicado a un costado de la Ruta 78 en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).
Según se dio a conocer, la emergencia comenzó durante la madrugada de este martes.
Se declaró tercera alarma de incendio.
Al menos dos viviendas quedaron destruidas.
Bomberos informó que la emergencia se encuentra controlada en cuanto a la expansión hacia otras zonas. Se continúa trabajando en el lugar para remover escombros y evitar una reactivación.
Hasta el momento no se ha entregado información sobre personas afectadas.
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