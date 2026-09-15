La Masia mira hacia Chile: Técnico del Barcelona busca talentos en La Serena y Santiago

El FC Barcelona tendrá durante los próximos meses presencia en Chile a través de actividades destinadas a niños y jóvenes, con entrenadores ligados a la metodología formativa de La Masia.

Uno de ellos es Enric Gómez, técnico con más de 20 años vinculado al club catalán, quien estará en La Serena y Santiago como parte del Barça Academy Camp.

En conversación con Las Últimas Noticias, Gómez explicó que el objetivo no consiste únicamente en enseñar aspectos técnicos del fútbol, sino también en desarrollar la capacidad de los jugadores para tomar sus propias decisiones.

“Lo que buscamos es generar situaciones donde invitemos al jugador a pensar, a tomar decisiones”, señaló.

La metodología que utiliza La Masia

El entrenador explicó que el modelo busca formar a los jóvenes tanto dentro como fuera de la cancha, con énfasis en valores como el respeto, el trabajo en equipo y la humildad.

Gómez señaló que no existe una edad exacta en la que pueda determinarse si un niño tendrá proyección profesional.

“No hay una edad mágica. Nos ha pasado que niños que despuntaban mucho, luego se quedan, y otros que parten a los 11 destacan muchísimo”, explicó.

Entre los ejemplos actuales del trabajo formativo del Barcelona aparecen Lamine Yamal y Pau Cubarsí, quienes pasaron por las categorías inferiores del club antes de consolidarse en el primer equipo.

El llamado a los padres: “No le den indicaciones a sus hijos”

Gómez también destacó el papel que cumplen las familias durante el proceso y pidió evitar que los padres entreguen instrucciones futbolísticas a sus hijos desde fuera de la cancha.

“Les pedimos a los padres que no solo respeten nuestro trabajo, sino que a sus propios hijos e hijas no den indicaciones, porque ahí se generan desviaciones que son muy difíciles de corregir”, sostuvo.

Para el entrenador, lo importante es que el jugador pueda desarrollar autonomía y aprender a resolver por sí mismo las situaciones que aparecen durante un partido.

¿Podría aparecer un chileno con destino a La Masia?

Consultado sobre la posibilidad de descubrir en Chile a un jugador con condiciones para continuar su formación en Barcelona, Gómez evitó generar expectativas.

“Es muy difícil, no voy a mentir”, reconoció.

Sin embargo, explicó que los talentos que llaman la atención durante este tipo de actividades pueden quedar registrados y posteriormente ser evaluados por el club.

Las actividades del Barça Academy Camp se desarrollarán durante los próximos meses en La Serena y Santiago, con entrenadores provenientes del club español.