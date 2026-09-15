A días de comenzar el nuevo curso escolar: Harry y Meghan cambian a sus hijos de colegio por motivos de seguridad

(CNN) — Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, han decidido cambiar a sus hijos de colegio a los pocos días de comenzar el nuevo curso escolar, alegando motivos prácticos de seguridad.

“La decisión de cambiar a los niños de colegio se tomó tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de su situación actual”, declaró un portavoz de la pareja en un comunicado a CNN el lunes, después de que la noticia fuera publicada inicialmente por la revista HELLO!

“Los padres agradecen enormemente a todos los profesores y al personal el cariño, la dedicación y el esfuerzo que han demostrado hacia su familia. Esta decisión no debe interpretarse en modo alguno como un reflejo de la calidad del colegio ni de la excepcional atención que los niños han recibido allí”, añade el comunicado.

Esta decisión se produce después de que los medios británicos informaran el lunes de que Meghan ha recibido, por primera vez desde que renunció a sus deberes reales, una revisión de seguridad respaldada por el Gobierno.

La pareja, que había vivido en Montecito, California, durante seis años, regresó al Reino Unido a finales de agosto. Sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya estaban matriculados en colegios británicos para el curso académico 2026-2027 antes de su llegada, según informó previamente CNN.

Según el periódico The Telegraph, tanto el duque como la duquesa de Sussex recibirán próximamente una evaluación oficial de riesgos tras su regreso a Gran Bretaña.

Se les ha pedido a la pareja que proporcionen a las autoridades la mayor cantidad de detalles posible sobre sus nuevas rutinas diarias, incluyendo desplazamientos como llevar a los niños al colegio, direcciones que frecuentan, rutas que utilizan y demás.

Dicha información, junto con cualquier otra prueba que se considere relevante, será utilizada por una dependencia del Ministerio del Interior del Reino Unido para evaluar cualquier cambio en el nivel de amenaza al que se enfrentan, según informó The Telegraph.

Harry ha mantenido una larga batalla contra el Ministerio del Interior después de que este decidiera en febrero de 2020 que ya no se le brindaría el mismo grado de protección cuando estuviera en el país. Apeló esa decisión ante los tribunales, pero perdió en un fallo de febrero de 2024.

En mayo de 2023, Harry perdió una demanda independiente en la que reclamaba el derecho a pagar por su protección policial mientras se encontraba en el Reino Unido. Dicha sentencia se dictó después de que el Ministerio del Interior británico argumentara que no era apropiado que las personas adineradas contrataran servicios de seguridad privada a cargo de agentes de policía especializados.

Sin embargo, el duque ha seguido presionando para que se le proporcione protección policial, argumentando que él y su familia siguen en riesgo a pesar de haber renunciado a sus deberes reales oficiales.

En varias ocasiones, Harry se ha mostrado muy preocupado por la seguridad de su familia, comparando a menudo el trato que recibe su esposa con el que sufrió su madre, Diana. La difunta princesa de Gales falleció en 1997 tras sufrir lesiones internas a consecuencia de un accidente automovilístico a alta velocidad en París.

A principios de este año, Harry regresó a Londres para un caso judicial diferente contra un editor de un tabloide y para asistir a varios compromisos públicos, pero Meghan y sus hijos no lo acompañaron, alegando motivos de seguridad.

Lauren Said-Moorhouse, de CNN, contribuyó a este reportaje.