FMI proyecta recuperación de Chile en 2027 y asegura que podría crecer al 3% si se mantiene el precio elevado del cobre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una recuperación de la economía chilena en 2027 y sostuvo que el país podría crecer cerca de 3% anual a mediano plazo, si los precios del cobre se mantienen elevados y se concretan las reformas previstas por el Gobierno.

La estimación fue planteada por el nuevo jefe de misión del FMI para Chile, Bikas Joshi, en una entrevista publicada este martes por el organismo.

El economista afirmó que la desaceleración actual sería principalmente transitoria y estaría relacionada con una menor producción de cobre.

“La evidencia internacional sugiere que una tasa de crecimiento tendencial cercana al 2% es una expectativa realista para una economía con el nivel de ingreso de Chile y sus tendencias demográficas actuales. Pero ese nivel es una referencia, no un límite, y Chile debería aspirar a más”, señaló Joshi.

El representante del FMI agregó: “Consideramos que la actual desaceleración es en gran medida temporal y que refleja una disminución transitoria de la producción de cobre. De hecho, proyectamos una recuperación en 2027. Chile podría crecer cerca del 3% anual a mediano plazo si los precios del cobre se mantienen elevados y se materializan las reformas previstas”.

Finalmente, Joshi apuntó que “elevar el crecimiento tendencial es difícil y lleva tiempo, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población. Las medidas más prometedoras son las reformas regulatorias, entre ellas la agilización de los procesos de concesión de permisos”.

“Chile busca abordar estos desafíos mediante su Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo objetivo es estimular la inversión mediante la reducción del impuesto a la renta de las empresas y otros incentivos. La mejora de la infraestructura comercial y logística, el desarrollo de las competencias de la fuerza laboral y el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y el sector productivo en materia de investigación también podrían contribuir a impulsar el crecimiento. Asimismo, será fundamental abordar los desafíos demográficos, por ejemplo, facilitando una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, entre otras cosas, mediante la reforma del sistema de cuidado infantil (sala cuna)”, sentenció.