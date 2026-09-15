Homicidio en Pudahuel: Víctima dejó entrar a tres sujetos antes de ser baleada en un block

Un hombre murió durante la madrugada de este martes tras ser baleado al interior de un block de departamentos en Pudahuel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de la medianoche en un inmueble ubicado en avenida General Bonilla.

Según los primeros antecedentes, la víctima, un ciudadano chileno adulto, descendió hasta el primer piso del edificio para permitir el ingreso de tres sujetos.

Altercado terminó con disparos

El grupo subió posteriormente hasta el segundo piso y, antes de ingresar al departamento, se produjo un altercado.

En ese contexto, los sujetos efectuaron múltiples disparos contra la víctima, quien murió en el lugar.

La Fiscalía ECOH informó que el hombre recibió al menos dos impactos de bala.

“Por circunstancias que estamos investigando, se produce este altercado en que la víctima resulta con algunos impactos de bala que le provocan la muerte en el lugar y después los sujetos huyen”, señaló el fiscal ECOH Esteban Silva.

Tras el homicidio, los tres involucrados habrían escapado del sector a bordo de un vehículo.

La Fiscalía ECOH, junto a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, desarrolla diligencias para identificar a los responsables y establecer la dinámica del crimen.