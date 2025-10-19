Incautan más de $1.400 millones en cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Desde Carabineros señalaron que en el lugar del hallazgo "hubo posiblemente un enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas al contrabando".

Este sábado, Carabineros de la Prefectura Iquique incautaron más de $1.444 millones en cigarros de contrabando en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

En concreto, se decomisaron 1.032 cajas con 51.600 cartones de cigarrillos. De acuerdo a Carabineros, estaban destinados a ser comercializados ilegalmente en el país.

Detalles de la incautación de cigarros en Alto Hospicio

El procedimiento comenzó cerca de las 02:15 horas del sábado luego de una denuncia por disparos en la vía pública, tras lo cual uniformados acudieron al lugar en el Cerro Tarapacá.

Ya en el sitio, los funcionarios encontraron un camión estacionado con las puertas del container abiertas y decenas de cajas con cigarros de contrabando. Otros tres vehículos y más cajas con mercancía ilícita también fueron descubiertos al interior del recinto.

El general Adrián Andrades, jefe zona Tarapacá, detalló que “por un llamado al nivel 133, personal se constituyó con éxito en la zona donde se constató la presencia de una cantidad importante de cigarrillos de contrabando, además de tres vehículos e indicios de que hubo posiblemente un enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas al contrabando“.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública de Tarapacá, Ana María Peralta, destacó el trabajo de las unidades especializadas de carabineros “porque la lucha al crimen organizado la tenemos que dar entre todos y como Ministerio de Seguridad Pública vamos a seguir entregándole las herramientas a nuestros carabineros para poder seguir trabajando”.