Impacto en Iquique: Un feto fue hallado en baño público del Terminal Rodoviario

La PDI y la Fiscalía de Iquique investigan las circunstancias del hallazgo, mientras el Servicio Médico Legal realiza pericias para determinar si el feto presentó signos vitales al momento de ser abandonado.

Durante la jornada de este martes 28, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo de un feto al interior de un baño del Terminal Rodoviario de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Lugar de los hechos

Hasta el lugar concurrió el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios (BH), para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso.

“Se recibió una llamada directamente a la Policía de Investigaciones por el hallazgo de un feto o bebé. Habría sido encontrado en un baño, dentro del papelero, en una bolsa. Lo primero que se debe verificar es si sobrevivió algún momento; eso lo determinará el Servicio Médico Legal, y de ello depende si se configura un delito de infanticidio o no”, explicó el fiscal Valenzuela.

Lee también: “Decretan prisión preventiva e internación provisoria para cuatro imputados por el crimen de Krishna Aguilera”

Agregó que “mientras tanto se están realizando pruebas biológicas y revisando las cámaras para identificar el paradero de quien dejó al feto en el baño dentro de la bolsa”.

El persecutor precisó además que “mientras no esté el informe del Servicio Médico Legal, no se puede determinar si se trata de un recién nacido o de un feto. Lo relevante del caso es que se encontró el cordón umbilical y la membrana”.

#IQUIQUE

[ACTUALIZACIÓN]

Fiscal Jefe de Iquique Gonzalo Valenzuela @FiscaliaIRegion indicó a LA RADIO que se trabaja en la hipótesis de un recién nacido, pero también podría tratarse de un aborto. El hallazgo se produjo en el baño de mujeres del terminal de buses, cuando ingresó… pic.twitter.com/7NGGfOp3Ui — Cristián Nuñez Fica (@HombredeRadio) October 28, 2025

Resultado Servicio Médico Legal

Por su parte, el subprefecto Marcelo Pérez Morales, jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique, indicó que se trataría de un feto de entre 24 y 26 semanas de gestación.