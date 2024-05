Ilustradora de la “metamorfosis” del Presidente Boric explica qué quiso retratar en la última viñeta

El mismo presidente dejó un comentario en la publicación de Instagram, que muestra los cambios que ha tenido desde que era diputado hasta la actualidad. Javiera Ortega, la autora de la ilustración, comentó a CNN Chile su visión sobre el mandatario, cómo recibió esta interacción y cómo fue la reacción de sus seguidores.

No quedó solo en la ilustración. Y es que la publicación de la ilustradora @holamirona en Instagram fue respondida hasta por el mismo aludido: el Presidente Gabriel Boric.

La ilustración, que hasta ahora cuenta con 6.211 likes y poco más de 650 comentarios, tiene 9 viñetas en las que se muestran las distintas facetas del mandatario: como diputado, como punky, en período de campaña, con la banda presidencial, como Winnie The Pooh, como “merluzo”, de terno y corbata, como carabinero, y una última que el mismo mandatario describió que podría ser “incertidumbre”.

¿Qué dijo la ilustradora?

CNN Chile habló con Javiera Ortega, autora de la ilustración, quien explicó las motivaciones que tuvo al momento de realizar los dibujos y qué sintió cuando se dio cuenta que Boric le había respondido.

“Nunca había visto un mini fenómeno así, donde uno hace una sátira política y el mismo aludido responda, y responda con una reflexión y que me felicite. Es interesante porque yo pienso, si es que lo hubiese hecho en otro país, si no viviéramos acá, esto no es posible de hacer. En el mundo de hoy no es posible expresarse libremente así como lo hacemos acá en Chile y eso me parece rescatable del asunto, el hecho de que acá se pueda hacer humor, que el mismo aludido responda”, expresó la licenciada en filosofía.

Y añadió: “De hecho, si es que estamos todos peleando todo el día y no nos damos una pausa es difícil conversar y llegar a acuerdo. Entonces me pareció interesante el hecho de que haya respondido”.

¿Qué significa la última viñeta?

La última de las viñetas es la que quizás provocó más curiosidad entre quienes miraron la ilustración. A simple vista, pareciera ser un Boric con clavos o un cactus. El mismo Boric planteó que podría representar “incertidumbre“.

De todos modos, Javiera contó que “el ejercicio que salió es como quien está haciendo un ejercicio de seguir la secuencia (…) estaba jugando a eso, no sabía dónde iba a terminar, entonces lo dibujé sin pensar”.

“Y salió este mutante cactus que representa la incertidumbre de quién eres realmente, porque algo un poco más serio y quizás paradójico es que el Presidente respondió en mi dibujo que sus convicciones no habían cambiado. Sin embargo, el dibujo muestra arquetipos, personajes como el carabinero y el punky, que son personas diferentes. Entonces la pregunta de vuelta es okey, entonces, ¿quién es usted?“.

Otras ilustraciones sobre Boric

La ilustradora comentó que antes de que Boric fuera elegido presidente en diciembre de 2021, lo dibujó varias veces. Y que para el triunfo en segunda vuelta lo dibujó “igualito a la última escena de The Truman Show, donde le hacen creer al protagonista (Jim Carrey) que un estudio gigante de televisión es su vida real”.

“Entonces cuando Boric salió elegido yo pensé en eso, en que muchos votamos por él como un voto en contra, en protesta en contra de (José Antonio) Kast, no queríamos que saliera el otro candidato en ese tiempo. Pero, al mismo tiempo, no sabíamos qué iba a pasar, ese era mi sentimiento con él: ¿qué va a pasar cuando esta persona se encuentre con la realidad? ¿cómo se va a tomar el poder? Y bueno, así ha sido, ha ido cambiando”, dijo.

“Entonces sí, esa es mi visión de él de los últimos dos años. Ahora bien, no he hecho tanto humor sobre cosas más locales y específicas de cambio de chaqueta en particular que ha tenido porque estoy tratando de hacer un libro que represente un poco mejor lo que pasa en Chile, es decir, no caer tanto en el dibujo reaccionario buscando likes rápido”, concluyó.