Iglesia de Santiago invita a jóvenes a Misa de Bendición de Lápices previo a la PAES 2025: ¿Cuándo y dónde será?

18.11.2025 / 13:24

La prueba para ingresar a la educación superior se desarrollará los primeros días de diciembre.

La Iglesia de Santiago invitó a los jóvenes que rendirán la Prueba de Acceso a la Educación superior (PAES) 2025 a la Misa de Bendición de Lápices.

La instancia busca reunir a estudiantes que buscan un momento de serenidad, fe y acompañamiento antes de enfrentar una importante evaluación académica para ingresar a la educación superior.

La Eucaristía será el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la Catedral Metropolitana de Santiago y será presidida por el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago.

Desde la Iglesia de Santiago destacaron que la instancia “se ha consolidado como un hito significativo en la vida de muchos jóvenes, quienes encuentran en la oración y en la comunidad un espacio para aquietar el corazón, fortalecer la confianza y poner en manos de Dios sus anhelos y esfuerzos”.

De ese modo, la bendición de los lápices “se transforma en un gesto simbólico que expresa esperanza, confianza y deseo de paz interior”.

El cardenal Chomalí invitó a los jóvenes a participar de la misa: “Es una fiesta: tantos jóvenes de todo Santiago que se reúnen para reconocerse como católicos, para reconocerse como necesitados de Dios y recibir la bendición de los lápices, para que les vaya excelente, para que estén tranquilos y encuentren paz. Te darás cuenta que somos muchos los que creemos en Dios, los que tenemos esperanza y los que queremos servir a la patria desde nuestra fe. Te espero”.

¿Cuándo es la PAES 2025?

La PAES se rendirá los primeros días de diciembre de 2025.

  • 1 de diciembre: Competencia Matématica 2
  • 2 de diciembre: Competencia Lectora y electiva de Ciencias
  • 3 de diciembre: Competencia Matemática 1 y electiva de Historia y Ciencias Sociales

El 5 de enero de 2026 a las 8:00 horas se publicarán los puntajes de la PAES regular. Ese mismo día comenzará la etapa de postulaciones, que se extenderá hasta el 8 de enero.

Mientras que el 19 de enero se darán a conocer los resultados del proceso de selección y el 20 de enero iniciará la primera etapa del proceso de matrícula.

