“Efectivamente, yo maté a dos personas. Dos seres humanos. Eso lo reconozco. En el momento en que se produjo mi detención dije y confesé mi crimen”, dijo frío y sin arrepentimiento Hugo Bustamante Pérez, imputado hoy por el crimen de Ámbar Cornejo, pero entonces por los homicidios de su ex pareja y el hijo de ella.

Tras el crimen cometido en 2005, fue conocido como el “psicópata del tambor”, por la forma en que escondió los cuerpos tras el doble homicidio: los metió a un tambor de 40 litros, cubrió con cal y enterró en un terreno en un predio alejado de su casa.

Este hombre nacido en Quilpué ha dedicado la mitad de su vida a cometer crímenes con una escalada en el nivel de violencia.

“Nadie se prepara para matar a otro ser humano. Nadie lo planifica tan fríamente, porque creo que cada persona tiene un grado de raciocinio. Por muy fría que sea una persona, igual el derecho a la vida se respeta. Yo no lo hice, eso es cierto, pero tampoco fue algo planificado”, decía ante el tribunal durante su juicio.

Si bien este crimen ha valido gran parte de porqué el nombre de Bustamante es conocido, hubo varios otros delitos que cometió con anterioridad, pero que no captaron tanta atención.

De hecho, es cuando uno analiza el prontuario del hombre de 55 años que nota inmediatamente cómo partió realizando un hurto a sus 22, para avanzar durante su juventud cometiendo robos hasta llegar al doble homicidio cuando ya tenía 40.

Así, ya a los 24 años cometió una seguidilla de robos con fuerza que terminaron con una condena a 10 años de prisión. De estos, cumplió sólo 6 de prisión efectiva y pasó a estar en libertad condicional.

La justicia sólo sabría de Hugo Bustamante cuando se le vinculó 10 años después al brutal doble homicidio de Villa Alemana, donde no sólo le quitó la vida a las víctimas, sino que las ocultó un tambor de 40 litros.

“Al niño lo tomé por detrás. Lo abracé con mi antebrazo, para que no saliera. Lo tomé y lo tiré hacia mi cuerpo. De ahí lo empujé al clóset de la pieza. De ahí empecé a tomarle el cuello y ahí no me recuerdo bien cómo fue. Sé que lo maté, pero si me pregunta con exactitud cómo fueron los hechos de ahí en adelante, no podría contestarle“, relataba en 2005.

El periodista Carlos Pinto, lo entrevistó para el programa Mea Culpa. Lo recuerda claramente por la frialdad y los rasgos psicopáticos que nunca escondió.

“Yo le pregunto ‘¿cuál fue tu error?’. Y me dice ‘mi error fue no haber descubierto que el tambor tenía un orificio’. Entonces, uno empieza a entender que le preocupaba más todo lo colateral y no la vida de esa pequeña familia”, contó Pinto.

El resto, ya es historia conocida.

Este lunes Hugo Bustamante será formalizado por el delito de -hasta ahora- homicidio calificado en contra de Ámbar Cornejo.

