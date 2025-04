Informe revela disminución del 4,8% en tasa de homicidios durante 2024: Gobierno afirma que cifras siguen siendo insatisfactorias

El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados reveló una caída del 4,8% en la tasa de asesinatos en 2024. Sin embargo, el ministro Luis Cordero advirtió que las cifras siguen siendo insatisfactorias y que el país debe aspirar a reducirlas aún más.

El Gobierno presentó este jueves el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2024, que reveló una disminución en la tasa de homicidios respecto al año anterior. De acuerdo al documento, durante el año pasado se registraron 1.207 víctimas, lo que representa una tasa de 6,0 homicidios por cada 100.000 habitantes y una reducción relativa del 4,8% en comparación con 2023, cuando se contabilizaron 1.249 víctimas.

Pese a esta baja, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que los resultados “no nos satisfacen”, ya que “el país debiera seguir aspirando a reducir sus tasas de homicidios cada 100.000 habitantes”.

Distribución geográfica y características de las víctimas

El informe indica que la mayoría de los crímenes se concentraron en tres regiones: Metropolitana (45,7%), Valparaíso (11,1%) y Biobío (9,3%). En cuanto a las características de las víctimas, el 88,6% correspondía a hombres, mientras que las mujeres representaron el 11,2%.

Respecto a la nacionalidad, el 80,9% de las víctimas eran chilenas, la cifra más baja en la serie que va desde 2018. En contraste, el número de víctimas extranjeras continúa al alza, alcanzando el 18,2% en 2024, lo que constituye el porcentaje más alto en el periodo analizado. En 2020, ese grupo representaba apenas el 5,6%.

A pesar de la leve mejora, las autoridades recalcaron que el descenso en la tasa de homicidios no significa que se haya resuelto el problema. “El país no debe normalizar la violencia ni quedarse conforme con esta baja. Es un punto de partida, no de llegada”, señaló Cordero.