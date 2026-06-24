Crimen de niño en San Bernardo: Gobierno oficia a municipios tras revelarse que detenido participó dos veces en programa de reinserción

El Ministerio de Seguridad Pública ofició a más de 300 municipios para fiscalizar la ejecución del programa “Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes 24 Horas”, luego de que se revelara que uno de los detenidos por el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo había sido derivado dos veces a dicha iniciativa.

El programa es operado por las municipalidades del país y busca intervenir a menores de 18 años que hayan cometido delitos, para de esa forma evitar su reinserción en el crimen. Fue durante esta jornada que se reveló que uno de los detenidos por la encerrona que terminó con la muerte del menor de edad fue derivado a esta iniciativa.

Tras tomar conocimiento, la subsecretaría de Seguridad Pública, Pilar Giannini, envió un oficio a 307 municipios para solicitar datos sobre la “descripción del proceso de análisis de datos entregados por Carabineros y los criterios para derivar a los menores a las instituciones locales idóneas”, según consignó La Tercera.

Asimismo, la cartera pidió información sobre el tipo de intervenciones realizadas a los jóvenes derivados y cuáles son los “mecanismos de control y evaluación de las intervenciones sociales ejecutadas con cada menor”.

En el documento se explicó que el propósito del requerimiento es optimizar la coordinación entre las municipalidades y Carabineros, para así “mitigar los riesgos delictuales inmediatos” y “establecer una red de apoyo robusta que oriente a las familias y asegure el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en nuestras comunidades”.

Es por eso que se solicitó también conocer si la gestión del programa se ha articulado “con el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), buscando potenciar la coordinación estratégica y el flujo de información con Carabineros de Chile”.

“La consolidación de esta acción coordinada y el intercambio fluido de información resultan vitales para que el Sistema de Seguridad Pública cumpla su mandato de protección integral. Al alinear la gestión municipal del Plan 24 Horas con la supervisión estratégica de este ministerio y las herramientas del STOP, garantizamos que la información policial se traduzca en intervenciones sociales oportunas y efectivas”, enfatizó el oficio.