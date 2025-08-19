Homicidio en Curacaví: Gobierno dice que acción de Carabineros fue según “protocolo”, pero calificó el hecho como una “tragedia”

La situación ha generado cuestionamientos sobre la actuación policial, luego de que Carabineros se retirara del lugar minutos antes del homicidio, pese a una alerta previa de robo.

Conmoción causó la muerte de un hombre de 44 años, quien fue atropellado durante un asalto ocurrido en una parcela del sector Los Hornitos, en la comuna de Curaví, durante la madrugada de este martes.

La situación ha generado cuestionamientos sobre la actuación policial, luego de que Carabineros se retirara del lugar minutos antes del homicidio, pese a una alerta previa de robo.

Gobierno asegura que el procedimiento “se ejecutó de acuerdo al protocolo”

Según explicó este martes el ministro de Justicia, Luis Cordero, la víctima había llamado a Carabineros tras escuchar ruidos sospechosos en el exterior de su domicilio, lo que activó un procedimiento por un posible robo frustrado.

Personal policial acudió al sitio, recorrió la propiedad junto al dueño y tomó la denuncia correspondiente.

Sin embargo, abandonaron el lugar poco después, tras ser redirigidos a otro llamado por hurto.

“El llamado se realiza, la policía comparece, revisa el domicilio conjuntamente con su propietario, toma la denuncia de robo frustrado y el carro policial luego abandona el lugar frente a otro llamado por hurto”, señaló el ministro Cordero, quien añadió que el procedimiento fue ejecutado “de acuerdo al protocolo vigente”.

Pese a esa intervención, el crimen se concretó minutos más tarde, según confirmó el secretario de Estado.

“Es una tragedia completa”, afirmó Cordero, subrayando que, aunque la policía llegó a tiempo, los delincuentes habrían permanecido ocultos en las cercanías, esperando el momento para atacar.

La situación es investigada por el Ministerio Público. El fiscal Eduardo Jeria confirmó la existencia de un primer llamado a Carabineros, seguido por su llegada al lugar, aunque evitó atribuir responsabilidades específicas por ahora.

Consultado sobre si los autores del crimen serían los mismos que días antes habían robado televisores y una copia de llaves del vehículo de la víctima en la misma parcela, Jeria señaló que, aunque no podía confirmarlo aún, las diligencias apuntan a esa línea investigativa como una hipótesis principal.

El caso sigue bajo investigación, mientras se revisan los procedimientos policiales aplicados esa noche y se intensifican las diligencias para identificar y detener a los responsables del crimen.