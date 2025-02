Hombre muere ahogado en Algarrobo: Playa no era apta para el baño

El hombre de 50 años se encontraba disfrutando con su familia cuando fue arrastrado por el fuerte oleaje.

El pasado sábado, un hombre murió ahogado en la playa Tunquén de la comuna de Algarrobo, en la Región de Valparaíso.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió en la playa Tunquén, donde el hombre disfrutaba con su familia cuando fue arrastrado por las olas. Minutos más tarde, fue devuelto a la orilla por el oleaje sin signos vitales.

Sergio Sánchez, capitán de Corbeta Litoral, detalló que la víctima es “una persona de sexo masculino de 50 años, quien se encontraba bañándose en una playa no apta para el baño”.

“La gente de la zona prestaron los primeros auxilios hasta que llego la ambulancia de Casablanca, Carabineros, Bomberos y personal de la Armada, quienes le dieron reanimación sin efecto”, detalló el funcionario.

Sánchez aprovechó de instar a la ciudadanía a la precaución. “No se bañen en playas que no conocen, por algo es una playa que es no apta para el baño, porque la geografía y corrientes de las playas son distintas y se comportan de formas diferentes en distintas zonas”.