Hombre de 82 años quedó con lesiones tras ser atacado por jauría de Rottweiler en Valparaíso

Un hombre de 82 años resultó con lesiones graves luego de sufrir un ataque por parte de una jauría de Rottweiler en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en Laguna Verde, cuando el adulto mayor salió de su casa para hacer compras, según consigna T13.

Mientras caminaba, cerca de 10 perros que andaban sueltos en la vía pública lo atacaron, provocándole heridas en ambos brazos y en la cabeza.

Posteriormente, el octogenario fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde fue intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo al citado medio, el dueño de los perros se encuentra en prisión preventiva, por lo que no existiría una persona que se haga cargo de los canes.

Además, los animales se escapan frecuentemente de la casa donde están, ya que el acceso no está bien cerrado.

A ello se suma que en semanas anteriores, otras personas de la zona también habrían sufrido ataques por parte de los mismos rottweiler.