Gobierno anunció plan para potenciar la Carretera Austral: Contempla pavimentaciones, barcazas y una inversión de $800 mil millones

La semana pasada, el Gobierno anunció un plan para potenciar la Carretera Austral, denominado “Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta”.

La iniciativa tiene una inversión de alrededor de $800 mil millones y será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El monto “contempla cinco veces más, en promedio, que lo que se ha invertido en las últimas décadas”, destacó el ministro del MOP, Martín Arrau.

“La Ruta 7 no es solo un camino. Es una decisión de Estado para unir Chile, donde la geografía históricamente lo ha hecho difícil. Cada kilómetro que avanzamos en la Carretera Austral significa más soberanía, más oportunidades, más turismo, más trabajo y mejor calidad de vida para quienes viven en Aysén”, añadió.

Plan para potenciar la Carretera Austral: ¿De qué se trata?

Según explicaron desde el Gobierno, el plan tiene una inversión de cerca de $800 mil millones.

“Con ello, la inversión promedio anual en la ruta pasará de $24.353 millones entre 2026 y 2025 a $139.902 millones entre 2026 y 2030”, se indicó.

De la inversión total, $758.858 millones corresponden al MOP y $44.940 millones al Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En cuanto a las obras, habrá una intervención de 244 kilómetros desde el límite regional hasta el Lago Juncal, en un total de 23 proyectos integrados.

Entre ellos se encuentran 20 iniciativas viales, como pavimentos que ya están en ejecución y otros que se deben ejecutar, además de caminos básicos y dos puentes. También se incluyen tres proyectos marítimos y lacustres.

Respecto a los pavimentos por ejecutar, hay “9 tramos de la ruta, que suman 100,7 km, sumados a los 49,7 km de pavimentos en ejecución, (que) configuran un programa de pavimentación definitiva de 150,4 km dentro del período”.

También se incluye el reinicio de la construcción de los nuevos puentes Palena y Rosselot, la ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Yungay y la construcción de dos barcazas, una para el Lago General Carrera y otra para el Lago O’Higgins.