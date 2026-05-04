Imacec de marzo: Economía chilena cayó 0,1% y llegó a tercera caída consecutiva

El Banco Central informó que el Imacec de marzo cayó 0,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.
En un comunicado, el organismo indicó que el resultado se da por la caída en la producción de bienes, que “en parte fue compensada por el desempeño de los servicios y el comercio”.
En concreto, la producción de bienes registró una caída de 5,2% en términos anuales, resultado que fue influido por todos sus componentes. “En la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por agropecuario-silvícola y pesca extractiva. Por su parte, la industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros”.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,6% respecto del mes previo, cifra que es explicada por la minería y por la industria.
Asimismo, estas últimas actividades “impulsaron el crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados”.
Por su parte, el Imacec no minero presentó una variación anual de 0,9% y “en términos desestacionalizados, creció 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses”.
🔵El Banco Central de Chile publicó el Imacec de marzo 2026 en su sitio web.
Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/xhupjBZvZn#Imacec pic.twitter.com/6203pputCa
— Banco Central de Chile (@bcentralchile) May 4, 2026
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