“No se está rebajando ningún beneficio social”: Gobierno defiende ajuste presupuestario en Desarrollo Social y descarta impacto en beneficios

Un ajuste al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social fue explicado por la titular de la cartera, María Jesús Wulf, en conversación con Radio Agricultura, quien aseguró que la medida no afectará a las prestaciones dirigidas a la ciudadanía. “No se está rebajando ningún beneficio social”, enfatizó.

Según detalló, uno de los principales cambios se concentra en el área de Diagnóstico Clínico dependiente de la Subsecretaría de la Niñez. La autoridad indicó que “hubo un aumento significativo en el presupuesto del año 2025 al 2026”, lo que posteriormente llevó a realizar una corrección en función de su uso efectivo.

En ese contexto, explicó que la demanda por este tipo de evaluaciones ha disminuido. “Las derivas judiciales en el último año han ido en disminución, este diagnóstico clínico se ha ido demandando menos. Entre el 2024 y 2026 disminuyó en un 42%, en cambio el presupuesto aumentó, entonces nosotros lo ajustamos”, señaló.

La ministra también recalcó que el rediseño considera criterios de eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Es una partida donde habían espacios de eficiencia, tenemos que ser claros en que cuando tenemos recursos estancados, son recursos que no se están utilizando de buena manera y son recursos de todos los chilenos”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las prestaciones continuarán disponibles para quienes las requieran. “El subsecretario fue claro diciendo que a nadie le va a faltar su diagnóstico clínico”, agregó.