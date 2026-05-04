El drama de Nelson Acosta: Familia revela bloqueo de fondos para su cuidado

La familia del exdirector técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Nelson Acosta, denunció públicamente una serie de impedimentos judiciales y bancarios que impiden el acceso a los ahorros del otrora estratega para costear sus cuidados médicos.

Pese a que el histórico conductor del equipo nacional en el Mundial de Francia 1998 cuenta con recursos propios, la burocracia institucional ha mantenido bloqueado el capital necesario para su tratamiento especializado.

A través de un video publicado en redes sociales, Silvana Acosta, hija del exentrenador, expuso que la Corte de Apelaciones de Rancagua emitió un dictamen el 5 de abril de 2025, donde se estableció que su padre requiere medidas urgentes de protección.

Dicha resolución instaba al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a agilizar los procesos pertinentes; sin embargo, ella aseguró que los avances han sido nulos desde entonces.

“Más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor”, afirmó en el registro.

Uno de los puntos centrales de la acusación recae sobre el Curador Ad Litem, figura designada por el tribunal para representar los intereses de personas con necesidades de protección. Según el relato de la hija del exseleccionador, el encargado no ha cumplido con sus funciones operativas fundamentales.

“En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, sostuvo. Debido a esta inacción, la familia ha debido solicitar créditos bancarios personales para solventar la atención del paciente.

La situación clínica del exentrenador demanda un traslado inmediato desde su actual residencia en San Vicente de Tagua Tagua hacia la Región Metropolitana. Silvana Acosta explicó que la comuna rural no cuenta con la infraestructura sanitaria requerida para el manejo de su padre: “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo porque San Vicente no cuenta con las necesidades que mi papá tiene”.